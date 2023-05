 INDEX-MONITOR: Hochtief ersetzt Vantage Towers im MDax

ZUG (dpa-AFX) -Der Abgang des Mobilfunkmastbetreibers Vantage Towers vom Frankfurter Börsenparkett macht im MDax Platz für Hochtief . Experten hatten mit dieser Entwicklung gerechnet. Der Baukonzern wird im SDax gegen das Bahntechnikunternehmen Vossloh ausgetauscht, wie der Indexanbieter Stoxx am späten Freitagabend in Zug mitteilte. Die Wechsel werden am kommenden Mittwoch wirksam.

ZUG Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.