 INDEX-MONITOR: Porsche AG im Stoxx 600 - EuroStoxx ohne Änderung

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) -In den großen europäischen Indizes, dem EuroStoxx 50 und dem Stoxx Europe 50 haben sich wie erwartet im Dezember keine Änderungen ergeben. Im breiten Stoxx Europe 600 gibt es indes einige Veränderungen. Wie die Deutsche-Börse-Tochter und Index-Anbieterin Stoxx Ltd am Donnerstag mitteilte, kommt es hier zu sechs Wechseln. Aufgenommen wird der Sportwagenbauer Porsche AG . Zudem steigen Subsea7 , Energean , Viscofan , Verallia und Cembra Money Bank auf.

FRANKFURT/PARIS Absteiger sind die zwei schwedischen Unternehmen Viaplay und Vitrolife sowie Darktrace aus Großbritannien, Adevinta aus Norwegen, Proximus aus Belgien und die britische Bridgepoint Group . Änderungen treten am Montag, 19. Dezember, in Kraft. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden, wie etwa physisch replizierende ETF. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

