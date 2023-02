 Indien: Größte Helikopterfabrik des Landes eröffnet

NEU DELHI (dpa-AFX) -Indien will militärische Güter zunehmend selbst produzieren - nun hat Premierminister Narendra Modi die größte Helikopterfabrik seines Landes eröffnet. Die Fabrik im südwestlichen Bundesstaat Karnataka soll in zwei Jahrzehnten mehr als 1000 Helikopter im Wert von umgerechnet rund 45 Milliarden Euro produzieren, wie die indische Nachrichtenagentur PTI am Montag unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Neu Delhi berichtete.

NEU DELHI "Die Investitionen in den Luft- und Raumfahrtsektor in den vergangenen neun Jahren sind vier bis fünf Mal höher als in den 15 Jahren vor 2014", sagte Modi, der seit 2014 Premierminister ist, laut "Times of India" bei der Einweihung. "Von modernen Sturmgewehren über Flugzeugträger bis hin zu Kampfflugzeugen wird alles in Indien produziert." Indien mit seinen rund 1,4 Milliarden Einwohnern hat eine der größten Armeen der Welt. Die Atommacht ist zudem einer der weltgrößten Importeure von Militärhardware. Dabei ist Neu Delhi auch wegen einer historisch engen Beziehung zu Moskau sehr von Russland abhängig. Zuletzt hat das Land aber versucht, zunehmend im Inland zu produzieren. Indien hatte schon Kriege mit seinen beiden Nachbarländern China und Pakistan geführt. Auch diese Länder haben Nuklearkapazität.