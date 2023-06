 Indien: Mehrere Tote und Vermisste nach Zusammenbruch illegaler Mine

NEU DELHI (dpa-AFX) -Beim Zusammenbruch einer illegalen Kohlemine in Indien sind mindestens drei Menschen gestorben und mehrere weitere verletzt worden. Der Vorfall habe sich am Freitag in der Nähe der Industriestadt Dhanbad im Bundesstaat Jharkhand ereignet, berichteten die indische Nachrichtenagentur PTI. Augenzeugen sagten demnach, dass viele Anwohner in umliegenden Dörfern in der illegal betriebenen Mine arbeiten würden. Jharkhand gehört zu den ärmsten Bundesstaaten Indiens.