Indien 'zutiefst besorgt' angesichts Eskalation in der Ukraine

NEU DELHI (dpa-AFX) -Indien hat nach den russischen Raketenangriffen auf ukrainische Großstädte "zutiefst besorgt" reagiert. Indien rufe zu einem sofortigen Ende der Kampfhandlungen auf und biete Unterstützung für Deeskalationsbemühungen an, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Neu Delhi am Montag.