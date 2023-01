Infektiologen: Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen aufheben

BERLIN (dpa-AFX) -Den jüngsten Forderungen nach einem Ende der Corona-Maskenpflicht im Gesundheitswesen schließen sich auch Fachleute aus der Infektiologie an. Man plädiere für ein "sofortiges Ende" der Testpflicht beim Zugang zu Krankenhäusern sowie für die Aufhebung der FFP2-Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen, teilte die Deutsche Gesellschaft für Infektiologie am Donnerstag mit.