Infineon will Fertigung in Malaysia deutlich stärker ausbauen

NEUBIBERG (dpa-AFX) -Der Halbleiterkonzern Infineon will seine Fabrik in Malaysia stärker erweitern. Man werde am dortigen Standort Kulim in den kommenden fünf Jahren zusätzlich bis zu fünf Milliarden Euro investieren, erklärte das Unternehmen am Donnerstag kurz vor Vorlage seiner Quartalszahlen. Infineon hatte bereits Anfang 2022 den Ausbau seiner Fertigung in Kulim angekündigt. Dieser soll nun deutlich größer ausfallen.