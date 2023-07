Inflation in Japan steigt wieder

TOKIO (dpa-AFX) -In Japan hat sich die Inflation im Juni wieder etwas verstärkt. Die Verbraucherpreise ohne Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln seien im Jahresvergleich um 3,3 Prozent gestiegen, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit dieser Entwicklung gerechnet. Im Mai hatte die Inflationsrate bei 3,2 Prozent gelegen.