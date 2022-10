Inflation in Tschechien steigt auf höchsten Wert seit Jahrzehnten

PRAG (dpa-AFX) -Die Inflationsrate ist in Tschechien auf den höchsten Wert seit Dezember 1993 gestiegen. Die Verbraucherpreise stiegen im September gegenüber dem Vorjahresmonat um 18 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat August lag die Teuerungsrate um 0,8 Prozentpunkte höher. Das teilte die nationale Statistikbehörde CSU am Dienstag in Prag mit.