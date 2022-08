 Inflationsausgleich: Lindner will Steuerentlastungen für 48 Millionen Bürger

Lindner will Steuerentlastungen für 48 Millionen Bürger

Finanzminister Christian Lindner will mit steuerlichen Plänen für einen Ausgleich der Inflation die breite Mitte der Gesellschaft entlasten. Das sagte der FDP-Politiker in Berlin. Es würden 48 Millionen Menschen profitieren. Durchschnittlich läge die Entlastung bei 192 Euro. Lindner sprach von einer Steuersenkung in Höhe von mehr als zehn Milliarden Euro.