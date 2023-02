Inlandsflüge in Frankreich trotz Bahn-Ausbaus stärker gefragt

PARIS (dpa-AFX) -Trotz des Ausbaus des Hochgeschwindigkeits-Bahnnetzes in Frankreich hat dort der Inlandsflugverkehr in den vergangenen Jahren zugenommen. Vor allem auf Querverbindungen abseits der Hauptstadt Paris, auf denen der Zug weiterhin keine schnelle Alternative darstellt, ist die Zahl der Flugreisenden bis zur Corona-Krise deutlich gestiegen, teilte der Verband französischer Flughäfen (UAF) in Paris mit. Der Inlandsflugverkehr legte demnach von 2010 bis 2019 um 24 Prozent zu. Auf Querverbindungen zwischen den Regionen stieg die Zahl der Passagiere dabei, begünstigt durch wachsende Angebote von Billigfliegern, um 72 Prozent.