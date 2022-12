Innenminister könnten Weg für Kroatien in Schengen-Raum freimachen

BRÜSSEL (dpa-AFX) -Ein Treffen der EU-Innenminister könnte am Donnerstag (10.00 Uhr) den Weg für den Beitritt Kroatiens zum kontrollfreien Schengen-Raum freimachen. Die Schengen-Erweiterung um Rumänien und Bulgarien dürfte dagegen am Widerstand von Ländern wie Österreich und den Niederlanden scheitern. Für Deutschland wird Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zu dem Treffen in Brüssel erwartet.