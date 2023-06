 Innerdeutscher Flugverkehr bleibt deutlich unter Vor-Corona-Niveau

BERLIN (dpa-AFX) -Auch in den kommenden Monaten werden zwischen deutschen Städten deutlich weniger Passagierflieger unterwegs sein als vor der Corona-Pandemie. Von Juni bis November 2023 bieten die Fluggesellschaft 9,6 Millionen Sitze im innerdeutschen Flugverkehr an, wie der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) am Donnerstag mitteilte. Im gleichen Zeitraum 2019 waren es fast 17,5 Millionen. Im Vergleich zum Zeitraum Juni bis November 2022 verzeichnet der BDL aber ein Plus von 13 Prozent.

BERLIN Das Sitzplatzangebot auf allen Flügen von, nach und in Deutschland beläuft sich von Juni bis November auf 128,9 Millionen und entspricht damit 83 Prozent des Vor-Corona-Niveaus. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist es ein Wachstum von 10 Prozent. Besonders stark läuft die Erholung des Flugverkehrs nach Südeuropa, also in die beliebten Urlaubsregionen. Von Juni bis November werden für diese Destinationen fast 50 Millionen Sitzplätze angeboten - das sind 95 Prozent des Niveaus von 2019.