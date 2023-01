Intel: Projekt in Magdeburg zum Erfolg führen

MAGDEBURG (dpa-AFX) -Der US-Chiphersteller Intel hat sich erneut zu seinen Investitionsplänen in Magdeburg bekannt. "Wir bleiben in diesem Projekt engagiert", sagte ein Sprecher des Unternehmens am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Man arbeite mit der deutschen Regierung zusammen, um es zum Erfolg zu führen.