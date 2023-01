 Intensivmediziner Marx fordert Ausbau der Telemedizin in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) -Der Intensivmediziner Gernot Marx dringt angesichts der überlasteten Kliniken darauf, schnell ein flächendeckendes Netz für Telemedizin in Deutschland aufzubauen. "Für unsere Mitarbeiter wie unsere Patienten ist die Etablierung und der flächendeckende Ausbau von Telemedizin von enormer Bedeutung", sagte Marx, der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) ist, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). Bei der Telemedizin beobachten und beraten Ärzte einen Patienten aus der Ferne, etwa per Videoübertragung über Computer oder Handy. Patient und Arzt müssen nicht am gleichen Ort sein.

BERLIN Marx meinte: "Kurzfristig ermöglicht Telemedizin die Versorgung vieler schwerkranker Patienten auch in kleinen Krankenhäusern auf universitärem Niveau." Denn Telemedizin bedeute, dass es in spezialisierten Zentren Intensivmediziner gebe, die rund um die Uhr als Ansprechpartner vor einem Bildschirm säßen und als Experten von überall her aus der Republik angesprochen werden könnten. "Wir haben in der Pandemie sogar sehr kurzfristig bereits Strukturen aufgebaut und gezeigt: Tele-Intensivmedizin rettet Leben!", sagte der Divi-Präsident. "Aber diese wurden bis heute nicht für alle Krankheitsbilder in die Regelfinanzierung aufgenommen." Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen