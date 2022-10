 IPO/AKTIE IM FOKUS: Mobileye legt starkes Börsendebüt hin

NEW YORK (dpa-AFX) -Für Aufsehen hat am Mittwoch der New Yorker Börsengang von Mobileye gesorgt. Die israelische Tochter des Intel -Konzerns entwickelt Fahrerassistenzsysteme, die Warnungen zur Vermeidung und Verminderung von Kollisionen bereitstellen. Der Ausgabepreis je Aktie lag mit 21 US-Dollar bereits über der angepeilten Preisspanne. An der Börse schnellte der Kurs dann in der Spitze bis auf knapp 28,50 Dollar nach oben, das waren fast 36 Prozent mehr als der Ausgabepreis.

NEW YORK Am Aktienmarkt wird das Unternehmen nun mit fast 22 Milliarden Dollar bewertet. Intel hatte vor fünf Jahren 15 Milliarden Dollar für den Erwerb aufgewendet. Zur Ankündigung des Börsengangs im vergangenen Jahr war in Medienberichten allerdings noch von 50 Milliarden Dollar die Rede, und vor einigen Monaten immerhin noch von 30 Milliarden Dollar. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

