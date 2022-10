IPO: PwC rechnet mit keinem weiteren Börsengang in Deutschland in diesem Jahr

FRANKFURT (dpa-AFX) -Nach dem Börsengang des Automobilherstellers Porsche im September an der Deutschen Börse erwartet die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC), dass in diesem Jahr keine weiteren Unternehmen mehr erstmals Aktien emittieren werden. Zu dieser Einschätzung kommt eine Analyse "Emissionsmarkt Deutschland", die am Mittwoch von der Unternehmensberatung herausgegeben wurde.