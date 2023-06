 IPO/ROUNDUP 2: Thyssenkrupp-Tochter Nucera soll vor Sommerpause an die Börse

(neu: Weitere Aussagen des Vorstands, Details, aktualisierte Kursreaktion)

DORTMUND/ESSEN Der schon länger angekündigte Börsengang der Thyssenkrupp -Wasserstoff-Tochter Nucera rückt näher. Die Platzierung der Aktien sei vor der Sommerpause geplant, sofern das Marktumfeld mitspiele, teilte Nucera am Montag in Dortmund mit. Thyssenkrupp will den Angaben zufolge langfristig die Mehrheit an der Tochter halten. Zurzeit hält das Unternehmen 66 Prozent. Der bisherige Minderheitsaktionär Industrie De Nora (34 Prozent) will demnach seine langjährige Partnerschaft mit dem Unternehmen fortführen. De Nora ist ein italienischer Hersteller von Elektrochemie-Technologie. Der Börsengang war bereits 2022 ins Auge gefasst, wegen unsicherer Marktbedingungen aber zurückgestellt worden.

Die Aktie von Thyssenkrupp legte nach den Nachrichten zeitweise um knapp zwei Prozent zu. Danach büßte sie ihre Gewinne jedoch wieder ein und lag am frühen Nachmittag mit rund 0,75 Prozent im Minus. Die Aktie von Industrie de Nora gewann vorübergehend mehr als drei Prozent, lag zuletzt aber nur noch mit rund einem halben Prozent im Plus. Der italienische Konzern könnte seine Nucera-Anteile ganz oder teilweise veräußern.

Bei dem Börsengang will Thyssenkrupp Nucera allerdings vor allem neue auszugebende Stammaktien aus einer Kapitalerhöhung anbieten. Der Erlös - erwartet werden etwa 500 Millionen bis 600 Millionen Euro - soll zum Ausbau des Geschäfts mit der sogenannten alkalischen Wasserelektrolyse (AWE) zur klimaneutralen Herstellung von Wasserstoff verwendet werden.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte schon Mitte Mai berichtet, dass der Börsengang womöglich im Juni starten werde. Demzufolge könnte das gesamte Volumen des Börsengangs bis zu 750 Millionen Euro erreichen - je nachdem, wie viele Aktien die Altaktionäre zusätzlich veräußern. Bei der Transaktion könnte Nucera mit insgesamt rund vier Milliarden Euro bewertet werden, hieß es in dem Bericht weiter.

Von der klimaneutralen Herstellung von Wasserstoff verspricht sich das Unternehmen großes Wachstumspotenzial. Bei der Wasserelektrolyse wird Wasser mit Hilfe von Strom in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Wurde der Strom zuvor klimaneutral erzeugt, zum Beispiel mit Windrädern oder Solarzellen, wird der Wasserstoff "grün" genannt. Nucera baut auch Anlagen für die Chlor-Alkali-Elektrolyse.

"Die Wasserelektrolyse verbindet erneuerbare Energiequellen mit einer großen Bandbreite von Industrien, die ohne grünen Wasserstoff nicht oder nur sehr schwer zu dekarbonisieren wären", sagte Nucera-Vorstandschef Werner Ponikwar am Montag vor Journalisten. Grüner Wasserstoff sei ein Schlüsselenergieträger für ein CO2-neutrales Energiesystem und eine nachhaltige Industrie. Wasserstoff werde bereits seit vielen Jahrzehnten in großen Mengen produziert und auch konsumiert, jedoch fast vollständig als sogenannter grauer Wasserstoff vor allem aus Erdgas erzeugt. Als "grau" wird Wasserstoff dann bezeichnet, wenn bei seiner Herstellung Kohlendioxid entsteht, das in die Atmosphäre entweicht.

Schätzungen zufolge dürfte sich der jährliche, weltweite Bedarf an Wasserstoff von aktuell 95 bis 100 Millionen Tonnen bis zum Jahr 2050 versiebenfachen, sagte Ponikwar. Hinzu komme, dass die bisher fast vollständig fossile Erzeugung von grauen Wasserstoff bis dahin überwiegend auf die Herstellung von grünem Wasserstoff umgestellt werden soll.

Die zusätzliche Nachfrage werde aus vielen verschiedenen Sektoren kommen. Ponikwar nannte als Beispiele industrielle Bereiche wie die Stahlherstellung, Raffinerien und Ammoniaksynthese, aber auch Energiebereiche wie die Stromerzeugung, Stromspeicherung, Wärmeerzeugung sowie Schwerlast-Mobilität. Verkaufen will Nucera die Anlagen zur Erzeugung von grünem Wasserstoff zunächst vor allem in Europa und den USA. In den USA erwägt Nucera dabei laut Ponikwar auch den Aufbau von Produktionskapazitäten.

In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 steigerte Nucera seinen Umsatz nach vorläufigen Zahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 74 Prozent auf 306 Millionen Euro. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag in diesem Zeitraum bis Ende März 2023 bei gut 13 Millionen Euro.

Bis zum Geschäftsjahr 2023/2024 will das Unternehmen das Geschäft mit der alkalischen Wasserelektrolyse ausbauen und in diesem Geschäftsfeld einen Umsatz von 600 bis 700 Millionen Euro erzielen. Ende März saß Nucera nach eigenen Angaben auf Aufträgen im Wert von rund einer Milliarde Euro allein aus dem AWE-Geschäft. Insgesamt belief sich der Auftragsbestand auf 1,4 Milliarden Euro. Nucera beschäftigt zurzeit mehr als 600 Menschen.