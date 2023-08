 Iran beginnt Marine-Manöver im Persischen Golf

TEHERAN (dpa-AFX) -Seestreitkräfte der iranischen Revolutionsgarden haben ein Marine-Manöver rund um strategisch wichtige Inseln im Persischen Golf begonnen. Am frühen Morgen seien Schiffe, Drohnen und Flugzeuge zu der Übung aufgebrochen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim am Mittwoch. Einheiten der Basidsch-Milizen wurden im Rahmen der Übung auf die Insel Abu Masa verlegt.

TEHERAN Abu Masa und zwei weitere kleine Inseln im Persischen Golf gelten als strategisch wichtig. Öltanker passieren auf der Handelsroute Gewässer zwischen der Insel und dem iranischen Festland. Die drei Inseln stehen unter iranischer Verwaltung, werden aber auch von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) als Gebiet beansprucht.

Erst vor rund einer Woche hatte Irans Luftwaffe nach der Entsendung amerikanischer Kriegsschiffe und Streitkräfte in die Golfregion eine Großübung gestartet. Die USA wollen nach eigenen Angaben die Freiheit der Schifffahrt in der Region sichern. Sie werfen der iranischen Marine vor, den zivilen Schiffverkehr in der Straße von Hormus und im angrenzenden Golf von Oman zu behindern.

Immer wieder gab es in der Vergangenheit Zwischenfälle mit Öltankern, die der Iran festsetzte. Die Straße von Hormus, eine etwa 55 Kilometer breite Meerenge zwischen dem Iran und Oman, gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport.