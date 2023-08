Iran erhöht Erdgasförderung an größtem Vorkommen im Golf

TEHERAN (dpa-AFX) -Der Iran will seine Erdgasförderung im Persischen Golf signifikant erhöhen. In Anwesenheit des Präsidenten Ebrahim Raisi wurde am Montag ein weiteres Projekt gestartet, wie die iranische Nachrichtenagentur ISNA berichtete. Mit der Fertigstellung sollen künftig täglich weitere 56 Millionen Kubikmeter Gas gefördert werden. Die Jahresmenge entspricht etwa dem Vierfachen der gesamten deutschen Gasförderung im Jahr 2022 (4,8 Milliarden Kubikmeter).