Iran weist Kritik an Urananreicherung zurück

TEHERAN (dpa-AFX) -Der Iran hat internationale Kritik an der Urananreicherung in der Untergrundanlage Fordo zurückgewiesen. Dies sei Irans Recht, sagte Atomchef Mohammed Eslami nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna am Mittwoch. Er räumte zugleich ein, dass der Schritt als Reaktion auf eine Resolution der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) vergangene Woche getroffen wurde. Diese bezeichnete er als "grundlos" und politisch motiviert.