Irans Außenminister wirbt in Tokio für Freigabe von Geldern

TEHERAN/TOKIO (dpa-AFX) -Bei seiner ersten Reise nach Japan während seiner Amtszeit hat Irans Außenminister für die Freigabe eingefrorener Vermögen geworben. Hussein Amirabdollahian sprach das Thema beim Staatsbesuch in Tokio an, wie Außenamtssprecher Nasser Kanaani am Montag sagte.