 Irans Präsident Raisi bekräftigt Misstrauen in Atomgesprächen

TEHERAN (dpa-AFX) -Irans Präsident Ebrahim Raisi hat das Misstrauen seines Landes in den internationalen Atomverhandlungen bekräftigt. "Obwohl wir die Oberhand haben und überzeugende Worte gefunden haben, werden wir der anderen Seite in den Verhandlungen über die Aufhebung der Sanktionen nicht vertrauen", sagte der erzkonservative Geistliche am Dienstag laut dem Präsidialbüro in Teheran. "Wir haben gesehen, dass sie ihre Versprechen oft gebrochen haben", fügte Raisi hinzu.

TEHERAN Seit mehr als einem Jahr kommen die Verhandlungen zur Wiederbelebung des Wiener Atomabkommens von 2015 nicht signifikant voran. Teheran verpflichtete sich damals, sein Atomprogramm einzuschränken. Im Gegenzug wurden UN-Sanktionen aufgehoben, die unter anderem den iranischen Energie- und Bankensektor betrafen. Der Pakt sollte verhindern, dass das Land Atomwaffen entwickelt. Nachdem die USA 2018 unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump aus dem Abkommen ausgestiegen waren und neue, schärfere Sanktionen verhängten, machte Teheran die Beschränkungen rückgängig.