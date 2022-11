Ire Donohoe will Eurogruppenchef bleiben

DUBLIN (dpa-AFX) -Der irische Politiker Paschal Donohoe will auch nach seinem Aus als Finanzminister seines Landes Chef der Eurogruppe bleiben. Donohoes wahrscheinlicher Nachfolger im Finanzministerium, Michael McGrath, sagte, er befürworte die Bewerbung seines Kabinettskollegen. "Er hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren einen herausragenden Job gemacht und hat deshalb die Unterstützung der irischen Regierung für eine zweite Amtszeit", sagte McGrath in Dublin.