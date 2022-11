 Italien: Verbraucher und Unternehmen zuversichtlicher

ROM (dpa-AFX) -Die italienischen Verbraucher und Unternehmen blicken zuversichtlicher in die Zukunft. Das Verbrauchervertrauen stieg von Oktober auf November um 8,0 Punkte auf 98,1 Zähler, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mitteilte. Die Unternehmensstimmung verbesserte sich um 1,7 Punkte auf 106,4 Zähler. Die Analystenerwartungen wurden jeweils übertroffen. Im Unternehmenssektor hellte sich die Stimmung in der Industrie, im Einzelhandel und im Dienstleistungssektor auf. Am Bau trübte sie sich hingegen ein.