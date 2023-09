Italiens Kabinett berät über Lampedusa und will Maßnahmen beschließen

ROM (dpa-AFX) -Das italienische Kabinett will am Montag (12.30 Uhr) in Rom angesichts der Migrationskrise auf der Mittelmeerinsel Lampedusa neue Maßnahmen auf den Weg bringen. Die kleine Insel zwischen Sizilien und Nordafrika ist seit Tagen mit der Ankunft Tausender Bootsmigranten konfrontiert. Das Erstaufnahmelager der Insel ist völlig überlastet. Bei der Kabinettssitzung werden neben dem Thema Migration auch weitere Punkte auf dem Programm stehen.