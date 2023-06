 Italiens Rechnungshof stimmt Lufthansa-Einstieg bei Ita zu

ROM (dpa-AFX) -Der italienische Rechnungshof hat dem Einstieg der Lufthansa bei der Fluggesellschaft Ita Airways zugestimmt. Wie das Finanzministerium in Rom als bisheriger Alleineigner der Airline am Freitag bekanntgab, gab es von den Prüfern grünes Licht für die Übernahme von zunächst 41 Prozent durch die Lufthansa zum Preis von 325 Millionen Euro. Den Vertrag habe der MDax -Konzern, das Ministerium in Rom und Ita inzwischen unterschrieben, wie es hieß. Bereits Ende April wurde die Einigung offiziell verkündet.

ROM Durch die Zustimmung des Rechnungshofs nahm die Lufthansa eine weitere Hürde auf dem Weg zum Einstieg und später der Übernahme des Nachfolgers von Alitalia. Als nächstes stehen die Prüfungen des Deals durch die Wettbewerbshüter in Italien und bei der EU-Kommission an.