 Japan erwirtschaftet im Juni erstmals wieder Handelsüberschuss

TOKIO (dpa-AFX) -Japan hat im Juni einen Handelsüberschuss erwirtschaftet und damit erstmals seit fast zwei Jahren wieder. Angesichts robuster Exporte in die USA und sinkender Kosten für Energieimporte fiel ein Überschuss in der Handelsbilanz von 43 Milliarden Yen (275 Millionen Euro) an, wie die Regierung am Donnerstag bekannt gab. Bezogen auf das erste Halbjahr verzeichnete die vor Deutschland drittgrößte Volkswirtschaft der Welt zwar ein Handelsbilanzdefizit von 6,96 Billionen Yen. Der Fehlbetrag war jedoch um fast 13 Prozent geringer als der im Vorjahreszeitraum. Im Juni ließ die robuste Nachfrage in den USA nach Autos und Baumaschinen Japans Gesamtexporte um 1,5 Prozent auf 8,7 Billionen Yen ansteigen. Die Importe sanken zugleich um 12,9 Prozent auf 8,7 Billionen Yen, da die Einfuhrkosten für Öl, Kohle und Gas nachgaben.