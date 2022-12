 Japans Handelsbilanz erneut tief im Minus - schwacher Yen, hohe Energiepreise

TOKIO (dpa-AFX) -Japan kommt im Außenhandel wegen des schwachen Yen und den hohen Energiepreisen nicht aus den tiefroten Zahlen. Im November betrug das Defizit in der Handelsbilanz zum vierten Mal in Folge mehr als 2 Billionen Yen, wie aus Daten des Finanzministeriums hervorgeht, die am Donnerstag veröffentlicht wurden. Experten hatten dagegen mit einem Rückgang des Minus auf knapp 1,7 Billionen Yen gerechnet. Es ist zudem der 16. Monat in Folge, in dem Japan eine negative Handelsbilanz aufwies.

TOKIO Im November fiel der Wert der Importe knapp 2,03 Billionen Yen (etwa 14,1 Mrd Euro) höher aus als derjenige der Exporte. Im Oktober waren es noch mit fast 2,2 Billionen Yen etwas mehr. Die Einfuhren legten um rund 30 Prozent im Jahresvergleich zu und damit etwas stärker als von Volkswirten erwartet; bei den Ausfuhren betrug das Plus wie erwartet rund 20 Prozent. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen