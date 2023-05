Japans Regierungschef will Südkorea besuchen

SEOUL (dpa-AFX) -Japan und Südkorea wollen nach einer Wiederannäherung ihrer Länder die Beziehungen möglichst rasch weiterentwickeln. Er plane, am nächsten Sonntag zu einem zweitägigen Besuch nach Südkorea zu reisen, sagte Japans Ministerpräsident Fumio Kishida während eines Besuchs in Ghana. Der Besuch werde eine "gute Gelegenheit" sein, den diplomatischen Beziehungen weiteren Schwung zu verleihen, zitierte ihn der japanische Sender NHK am Dienstag. Mit dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol wolle er sich auch über die sich "schnell wandelnde internationale Situation" austauschen.