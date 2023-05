 Japans Wirtschaft erholt sich stärker als erwartet

TOKIO (dpa-AFX) -Japans Wirtschaft ist im ersten Quartal dank einer Erholung der Konsumausgaben stärker gewachsen als von Experten erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei in den drei Monaten bis Ende März im Vergleich zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um 1,6 Prozent gestiegen, teilte das japanische Statistikamt am Mittwoch in Tokio mit. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg um 0,8 Prozent gerechnet. In den vergangenen beiden Quartalen war das Bruttoinlandsprodukt annualisiert um 1,0 Prozent beziehungsweise um revidierte 0,1 Prozent am Jahresende gesunken.