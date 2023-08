 Jenoptik legt bei Umsatz und operativem Ergebnis deutlich zu

JENA (dpa-AFX) -Der Technologiekonzern Jenoptik hat im zweiten Quartal dank besserer Geschäfte vor allem in Asien-Pazifik und Europa mehr verdient. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um 13,2 Prozent auf 55 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Jena mitteilte. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 20,9 Millionen Euro nach 20,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz des Thüringer Unternehmens kletterte um 13,5 Prozent auf 270,8 Millionen Euro. Die Jahresziele bestätigte Jenoptik.

JENA "Trotz des sich eintrübenden wirtschaftlichen Umfelds sind wir auch mit Blick auf unseren hohen Auftragsbestand sehr optimistisch, unsere Ziele für 2023 zu erreichen", sagte Unternehmenschef Stefan Traeger. Das Unternehmen konzentriere sich unverändert darauf, seine vorhandenen Kapazitäten optimal zu nutzen und diese weiter auszubauen. Für das laufende Jahr rechnet Jenoptik erneut mit einem kräftigen Wachstum. Der Umsatz soll 2023 auf 1,05 bis 1,10 Milliarden Euro zulegen. Davon sollen 19,0 bis 19,5 Prozent als operatives Ergebnis (Ebitda) hängen bleiben. Im Vorjahr hatte die Marge 18,8 Prozent betragen.