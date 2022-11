 Johnson & Johnson will Herzpumpenhersteller Abiomed kaufen

NEW BRUNSWICK (dpa-AFX) -Der Gesundheitskonzern Johnson & Johnson will mit einem Milliardenzukauf sein Geschäft mit Medizintechnikgeschäft stärken. Das Unternehmen wolle im Rahmen eines Übernahmeangebots alle ausstehenden Aktien des Herzpumpenherstellers Abiomed für 380 US-Dollar je Anteilsschein in bar erwerben, teilte Johnson & Johnson am Dienstag in New Brunswick mit. Dies entspreche einem Unternehmenswert von 16,6 Milliarden Dollar.

NEW BRUNSWICK Zusätzlich sollen Abiomed-Aktionäre bis zu 35 Dollar je Aktie in bar erhalten, wenn bestimmte finanzielle und klinische Meilensteine erreicht werden. Die Übernahme soll vor Ende des ersten Quartals 2023 abgeschlossen sein. Bedingung hierfür sei, dass Johnson & Johnson die Mehrheit der Abiomed-Papiere kaufen kann und die Behörden dem Deal zustimmen. Die Aktien von Abiomed legten vorbörslich um 50 Prozent zu, die von Johnson & Johnson gaben gut ein Prozent nach. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

