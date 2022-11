Just Eat Takeaway will Getir-Warenlager bei Lieferando listen

AMSTERDAM (dpa-AFX) -Angesichts der Notwendigkeit zum Sparen kooperiert die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway mit dem Lebensmittelzusteller Getir. Ab kommender Woche sollen die Shops des türkischen Dienstleisters bei Lieferando gelistet werden, teilte Just Eat Takeaway am Donnerstag in Amsterdam mit. In den kommenden Wochen sollen dann weitere Märkte wie Großbritannien, Spanien, Italien und Frankreich folgen.