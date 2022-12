 Justin Bieber wettert gegen H&M

STOCKHOLM (dpa-AFX) -Der kanadische Musikstar Justin Bieber ("Sorry") hat seinen Fans davon abgeraten, Produkte mit seinem Abbild beim Moderiesen H&M zu kaufen. Er habe keine Erlaubnis oder Zustimmung zu der Kollektion erteilt, schrieb der 28-Jährige in einer Instagram-Story. "Ich würde das an eurer Stelle nicht kaufen", betonte er. Die Produkte seien "trash" (Müll). Bieber hat rund 270 Millionen Follower in dem sozialen Netzwerk.

STOCKHOLM Im Online-Shop des schwedischen Modekonzerns finden sich unter anderem Pullover, T-Shirts und eine Tasche mit dem Konterfei des Kanadiers. H&M wies Biebers Vorwürfe zurück. "Wie bei allen anderen lizenzierten Produkten und Partnerschaften hat H&M ordnungsgemäße Zulassungsverfahren befolgt", teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

