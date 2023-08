 Justiz: Trump-Anklage: Adressen der Geschworenen veröffentlicht

Nach der Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump im US-Bundesstaat Georgia sollen Medienberichten zufolge Informationen über an dem Verfahren beteiligte Geschworene im Internet kursieren.

Atlanta Die Namen, Adressen, Fotos und Konten in den sozialen Netzwerken mehrerer mutmaßlicher Mitglieder des Geschworenengremiums seien auf rechten Internetseiten veröffentlicht worden, berichteten die Fernsehsender CNN und NBC.

In Fulton County, wo die Anklage gegen Trump erhoben wurde, ist es üblich, dass die Namen der Geschworenen in den Gerichtspapieren veröffentlicht werden, wie es in dem CNN-Bericht hieß. Allerdings sind in dem Dokument keine weiteren persönlichen Informationen wie beispielsweise die Adressen der Mitglieder der sogenannten Grand Jury enthalten. Nach der Veröffentlichung kam es im Internet zu vereinzelten Drohungen mutmaßlicher Trump-Anhänger gegen die Geschworenen.

„Es wird immer normaler, dass gewöhnliche Bürger, die für unsere Demokratie notwendige Funktionen ausüben, mit Gewalt von extremistischen Trump-Unterstützern bedroht werden”, sagte der Gründer der Nichtregierungsorganisation Advance Democracy, Daniel Jones, dem Fernsehsender NBC.