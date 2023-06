Kampfabstimmung in EU-Parlamentsausschuss: Lebensmittel in Gefahr?

STRASSBURG (dpa-AFX) -Abgeordnete des Europaparlaments stimmen am Donnerstag (ab 8.30 Uhr) im Umweltausschuss über ein wichtiges Gesetz zum Umweltschutz ab. Sowohl Befürworter als auch Gegner des Vorhabens befürchten, dass die sichere Versorgung mit Lebensmitteln in der EU in Gefahr ist, wenn sie sich nicht durchsetzen. Dabei bemängeln Konservative vor allem, dass durch das sogenannte Gesetz zur Wiederherstellung der Natur die Nutzung von landwirtschaftlicher Fläche eingeschränkt wird und dies Lebensmittel teurer machen könnte. Umweltschützer und Wissenschaftler sehen in dem Gesetz hingegen einen entscheidenden Beitrag zur Lebensmittelsicherheit, da Umwelt- und Klimaschutz langfristig die Versorgung sichere.