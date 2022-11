 Kanadas neue China-Strategie: 'Werte unterscheiden sich zunehmend'

OTTAWA (dpa-AFX) -Kanada will seinen Umgang mit China neu justieren. China sei eine "zunehmend Unruhe stiftende globale Macht", heißt es in einem Papier, das die kanadische Regierung in der Nacht zum Montag veröffentlichte. Das Land wolle seinen weltweiten wirtschaftlichen und diplomatischen Einfluss sowie seine militärischen und technologischen Kapazitäten ausbauen und dabei die Weltordnung prägen, mit Interessen und Werten, "die sich zunehmend von unseren unterscheiden".

OTTAWA Wenn es grundlegende Meinungsverschiedenheiten gebe, werde Kanada diese offen ansprechen, heißt es in dem Papier. Außerdem will das nordamerikanische Land in den kommenden fünf Jahren rund 2,3 Milliarden kanadische Dollar (rund 1,6 Mrd Euro) investieren, unter anderem für militärische und geheimdienstliche Zusammenarbeit mit Partnern in der asiatischen Region sowie die Krisenfestigkeit von Lieferketten. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen