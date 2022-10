Kanadas Notenbank hebt Leitzins weniger als erwartet an

OTTAWA (dpa-AFX) -Die kanadische Notenbank hat ihren Leitzins weniger als erwartet erhöht. Der Leitzins werde um 0,50 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent angehoben, teilte die Bank of Canada am Mittwoch in Ottawa mit. Analysten hatten mit einer erneuten Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte gerechnet.