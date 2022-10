 Kanzler Scholz trifft Frankreichs Präsident Macron in Paris

PARIS (dpa-AFX) -Inmitten von Spannungen zwischen Frankreich und Deutschland besucht Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Bei einem Arbeitsessen in Paris wollen die beiden mittags über europapolitische und bilaterale Fragen reden.

PARIS Ursprünglich hätte am Mittwoch der deutsch-französische Ministerrat in Fontainebleau bei Paris tagen sollen - der erste in der Kanzlerschaft des Sozialdemokraten Scholz. Vergangene Woche wurde das Treffen kurzfristig verschoben.

Als Grund für die Verschiebung nannte der deutsche Regierungssprecher Steffen Hebestreit unter anderem anhaltenden Abstimmungsbedarf in "bilateralen Fragen". Aus dem Élyséepalast hieß es, dass man bei den Themen Verteidigung und Energie noch mehr Zeit zur Abstimmung brauche. Die Verschiebung sage aber nichts über den Zustand der deutsch-französischen Beziehung aus.

Nach der Verschiebung trafen Scholz und Macron bereits am Donnerstag vor dem EU-Gipfel in Brüssel zusammen. In dem Gespräch ging es aber vor allem um die Vorbereitung der Beratungen mit den anderen 25 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union.