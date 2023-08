 Katastrophe im Paradies: Waldbrände auf Hawaii - was gilt reiserechtlich?

Waldbrände auf Hawaii - was gilt reiserechtlich?

An Traumurlaub mag beim Anblick der verheerenden Bilder in Folge der Brände auf der Hawaii-Insel Maui niemand denken. Dutzende Menschen sind bei den Feuern ums Leben gekommen und Hunderte Häuser wurden zerstört. Touristen waren dazu aufgerufen worden, die bei Urlaubern beliebte Insel so schnell wie möglich zu verlassen. Behörden vor Ort rieten von Reisen nach Maui ab.