Kein Tarifergebnis für Metall- und Elektroindustrie in Sachsen-Anhalt

MAGDEBURG (dpa-AFX) -Auch nach der vierten Verhandlungsrunde gibt es für die Metall- und Elektroindustrie in Sachsen-Anhalt keine Tarifeinigung. "Gegenwärtig liegen die Vorstellungen beider Seiten noch ein großes Stück auseinander", teilte der Arbeitgeberverband VME am Freitagnachmittag mit. Die IG Metall erklärte: "Während die Beschäftigten bis dato nur sporadisch wenige Stunden die Arbeit niedergelegt haben, drohen nun längere und folgenschwerere Ausstände in den Betrieben."