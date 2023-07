Kein Urteil in Freiburg zu Usmanow-Klage gegen RND

FREIBURG (dpa-AFX) -Zur Klage des russisch-usbekischen Oligarchen Alischer Usmanow gegen Berichterstattung des Redaktionsnetzwerks Deutschlands (RND) wird es beim Landgericht Freiburg kein Urteil geben. Usmanows Anwalt habe den Antrag zurückgenommen, teilte das Gericht am Donnerstag auf Anfrage in Freiburg mit. Ursprünglich sollte die Gerichtsentscheidung an diesem Freitag verkündet werden - der Termin ist nun aufgehoben.