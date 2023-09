 Kiew berichtet von Rückeroberungen im Osten der Ukraine

AWDIJIWKA (dpa-AFX) -Die ukrainischen Streitkräfte haben offiziellen Angaben zufolge im Osten des Landes weitere Gebietsgewinne erzielt. Am Frontabschnitt Awdijiwka nördlich der seit 2014 von russischen Kräften besetzten Stadt Donezk sei es gelungen, einen Teil der Siedlung Opytne zu befreien, sagte der Chef der Militärverwaltung von Awdijiwka, Witalij Barabasch, am Sonntag im ukrainischen Fernsehen. Die Angaben ließen sich nicht unmittelbar unabhängig überprüfen.

AWDIJIWKA Opytne liegt am Südrand der Kleinstadt Awdijiwka. Nach Angaben Barabaschs habe das russisches Militär seine Offensivbemühungen vor einigen Tagen nördlich von Awdijiwka konzentriert und dabei die Lage südlich der Stadt außer Acht gelassen. Die Ukrainer hätten mit einem schnellen Angriff in dieser Richtung reagiert. "Der Feind hat es wohl etwas verschlafen", sagte Barabasch. Seinen Angaben nach gehen die Kämpfe in Opytne weiter. Die Russen hatten Opytne eigenen Angaben nach im November vergangenen Jahres erobert.

Der Frontabschnitt um Awdijiwka gilt seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor mehr als 18 Monaten als einer der am härtesten umkämpften. Awdijiwka ist eine stark ausgebaute ukrainische Verteidigungsstellung, die die Russen seit Kriegsbeginn einzunehmen versuchen, um den Druck auf Donezk zu verringern.