Kinderarbeit in McDonald's-Franchise-Filialen in den USA - Geldstrafe

LOUISVILLE (dpa-AFX) -Das US-Arbeitsministerium hat in Franchise-Filialen der Fast-Food-Kette McDonald's in verschiedenen Bundesstaaten mehr als 300 Fälle von Kinderarbeit unter unerlaubten Konditionen aufgedeckt. In einem Fall in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky seien zwei Kinder erst zehn Jahre alt gewesen, teilte das Ministerium mit. Gegen drei Betreiber verhängte es eine Strafe von insgesamt rund 212 000 US-Dollar (etwa 192 000 Euro).