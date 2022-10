Kleinsatelliten in Serie - Forschungsfabrik entsteht in Würzburg

WÜRZBURG (dpa-AFX) -Mit einer Forschungsfabrik für Kleinsatelliten in Würzburg sollen die Grundlagen für eine Serienproduktion von Mini-Satelliten in Deutschland gelegt werden. Ein am unabhängigen Forschungsinstitut Zentrum für Telematik (ZfT) angesiedeltes Team etwa von Informatikern, Maschinenbauern und Elektronikern soll unter anderem herausfinden, wie in kurzer Zeit große Stückzahlen bereitgestellt werden können. "Hunderte pro Jahr zu produzieren, kann in Europa im Moment keiner", sagte ZfT-Vorstand Klaus Schilling. "Einige Fertigungsinseln haben wir jetzt schon in Betrieb."