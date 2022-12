 Klinik-Notlage: Städtetag bittet Ärzte um längere Öffnungszeiten

BERLIN (dpa-AFX) -Der Deutsche Städtetag hat angesichts der Überfüllung von Kliniken an die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte appelliert, ihre Praxen länger geöffnet zu halten. "Bitte prüfen Sie, Ihre Praxen auch noch nach 18.00 Uhr, am Samstag und Sonntag und an den Feiertagen offenzuhalten", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch). Kinderkliniken, die Notfallambulanzen der Krankenhäuser und die Rettungsdienste arbeiteten "am Limit". Es sei zu befürchten, dass sich die schon jetzt sehr kritische Lage über Weihnachten und Silvester weiter zuspitzen werde.

BERLIN Die Krankenhäuser bräuchten nun "mehr Beinfreiheit" - vor allem bei bürokratischen Vorgaben. "Sanktionen bei Verstößen gegen Vorgaben von Personalschlüsseln, Dokumentationspflichten oder das Vorhalten von Intensivbetten sind vorübergehend auszusetzen", forderte er. Bei einfachen Erkrankungen sollten Patientinnen und Patienten die Nummer der ambulanten Notfallversorgung der niedergelassenen Ärzte, 116117, wählen und nicht die Nummer 112 des örtlichen Rettungsdienstes. Diese sei nur für echte Notfälle gedacht. Derzeit sorgen neben Corona auch andere Atemwegserkrankungen wie bei Kindern die RS-Viren für viele schwere Infekte und überlastete Kliniken. Fast jeder zehnte Klinikmitarbeiter ist zudem laut der Deutschen Krankenhausgesellschaft aktuell selbst erkrankt. Außerdem kommt es bei einigen Arzneimitteln, darunter Fiebersaft für Kinder, aus verschiedenen Gründen zu Knappheiten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kündigte daher am Dienstag an, dass das Angebot wichtiger Arzneimittel besonders für Kinder besser gegen Lieferengpässe abgesichert werden soll. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen