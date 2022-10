Komitee: Neuer britischer Premier soll am 31. Oktober im Amt sein

LONDON (dpa-AFX) -Die konservative Tory-Fraktion will bis zum 31. Oktober einen neuen britischen Premierminister oder eine Premierministerin ins Amt heben. Das teilte Graham Brady, der Vorsitzende des mächtigen 1922-Komitees der Konservativen Fraktion im Unterhaus, am Donnerstag in London mit. Zuvor hatte die bisherige Premierministerin Liz Truss ihren Rücktritt verkündet.