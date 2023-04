 Kommunen: Bürgerentscheid zu Flüchtlingsunterkünften in Greifswald

Bürgerentscheid zu Flüchtlingsunterkünften in Greifswald

Die Menschen in Greifswald werden in einem Bürgerentscheid über Containerunterkünfte für Flüchtlinge abstimmen. Die Bürgerschaft der Stadt in Mecklenburg-Vorpommern billigte eine entsprechende Entscheidungsvorlage der Verwaltung, der ein Bürgerbegehren und Proteste vorausgegangen waren.