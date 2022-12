Konferenz in Paris soll Winterhilfe für Ukraine mobilisieren

PARIS (dpa-AFX) -Auf einer internationalen Konferenz in Paris soll am Dienstag (09.40 Uhr) eine Winterhilfe für die Ukraine und deren durch den russischen Angriffskrieg zerstörte Infrastruktur mobilisiert werden. An der Konferenz beteiligt sind rund 70 Staaten, internationale Organisationen sowie die Europäische Union.